Einsatz in Leverkusen : Feueralarm in der Pflegeresidenz

Einsatz in der Pflegeresidenz am Wiesdorfer Platz Foto: Uwe Miserius

Leverkusen In der Pflegeresidenz am Wiesdorfer Platz hat es am späten Vormittag einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. In einem Kühlraum soll ein Lüfter gebrannt haben. Verletzt wurde niemand.

Die Wöhlerstraße wurde zeitweilig gesperrt. Bewohner des Pflegeheims mussten vorübergehend ihre Zimmer verlassen. Das Feuer sei gelöscht, heißt es aus der Leitstelle. Die Bewohner konnten in ihre Zimmer zurückkehren.

