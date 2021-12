Europaring gesperrt : Feuer in Leverkusen-Küppersteg ausgebrochen

Leverkusen-Küppersteg Ein Brand in einem Garagenhof an der Hardenbergstraße setzt Rauchgase frei. Die Warn-App Nina ist ausgelöst. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen, Autofahrer den gesperrten Europaring weiträumig umfahren.

Die Feuerwehr löst am Donnerstagnachmittag die Nina-Warn-App aus. Eine riesige Rauchwolke steht gegen 15.40 Uhr über Küppersteg, zieht Richtung Stadion und Avea-Müllverbrennung. Im Bereich Hardenbergstraße/Europaring sind bei einem Brand „größere Mengen Rauchgas“ freigesetzt worden, heißt es. Wer in dem Bereich wohnt, soll Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen abstellen, fordert die Feuerwehr über die App auf. Später fahren Einsatzkräfte auch durch Straßen in Küppersteg und fordert per Lautsprecherdurchsagen zum Fenster- und Türenschließen auf. Gegen 17.20 Uhr grenzt die Feuerwehr über „Nina“ den Gefahrenbereich fürs Rauchgas auf Bürrig und Küppersteg ein.