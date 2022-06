Festzug in Leverkusen: Schützen Wiesdorf feiern Anfang Juli drei Tage​

Festzug in Leverkusen

Mit befreundeten Vereinen wollen die Sankt Sebastianer in einem großen Festzug durch Wiesdorf marschieren. Foto: Andreas Endermann/Endermann, Andreas

Leverkusen Nach fast drei Jahren ohne Schützenfest wollen die Wiesdorfer Sankt Sebastianer erneut zu einem Stück Normalität zurückkehren. Sie feiern ihr Wiedersehen an drei Tagen rund um die Wiesdorfer Bürgerhalle.

Den Auftakt bildet der Schießwettbewerb am Samstag, 2. Juli, um 11 Uhr, bei dem um den Pokal der ehemaligen Königinnen gerungen wird. Ab 16 Uhr werden Jungprinz, Tellprinz und Tellkönig ermittelt.

Am Sonntag, 3. Juli, beginnt um 11 Uhr am Schießstand neben der Bürgerhalle der Kampf um den Königspokal. Ab 13 Uhr werden Vertreter von befreundeten Bruderschaften und Vereinen erwartet, mit denen die Gastgeber um 14 Uhr von der St.-Antonius-Kirche im Festzug durch Wiesdorf marschieren wollen. Vor dem Königsvogelschießen um 16 Uhr folgt ein Platzkonzert.

Die neuen Majestäten werden am Samstag, 9. Juli, um 17 Uhr in der Antonius-Kirche gekrönt, um 19 Uhr startet der Krönungsball in der Bürgerhalle.