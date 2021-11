Trio unter Verdacht : Festnahme nach Benzindiebstahl in Leverkusen

Festnahme nach Benzindiebstahl in Leverkusen

Leverkusen Nach dem versuchtem Diebstahl von Benzin aus einem geparkten Fahrzeug am Dienstagabend, 9. November, haben Polizisten einen Verdächtigen nach einer Fahndung gestellt.

Ein 65-jähriger Anwohner der Adolfsstraße in Wiesdorf hatte zwei Männer und eine Frau gegen 22 Uhr an dem Auto bemerkt und die Polizei verständigt. Das Trio flüchtete mit einem Skoda Kombi mit ausländischem Kennzeichen. Die Polizisten stellten vier Benzinkanister und einen Gartenschlauch am Tatort sicher. Bei der späteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sowohl der Skoda Fabia als auch der Fahrer nach Kraftstoff rochen.