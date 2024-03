Festkonzert 120 Jahre Bayer Philharmoniker in Leverkusen 120 rote Rosen für das Publikum

Frisch und festlich starteten die Bayer Philharmoniker mit Fanfaren und Pauken ihr eigenes Geburtstagskonzert zum 120-jährigen Bestehen mit der Polonaise aus „Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowskys. Und in der relativ kurzen Einleitung deutete sich bereits an, was das Publikum im Erholungshaus-Saal vom Programm dieses Abends erwarten durfte: Einerseits packende Rhythmik und tänzerischer Schwung, aber genauso weich geführte und anrührende Melodik. Musikalisch ging es um die großen Unterschiede, die ein Konzert so spannend machen wie das echte Leben mit so vielen unterschiedlichen Facetten.