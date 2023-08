“Literarischer Sommer“ in Leverkusen Lebensgeschichten auf Leinwand und in Lettern

Donnerstag, 31. August In der historischen Kulisse von Schloss Morsbroich, Gustav-Heinemann-Straße 80, entführt ab 19.30 Uhr Ulrike Daesner mit der Lesung aus ihrem Werk „Die Verwandelten“ in die Kriegs- und Nachkriegszeit, in die Zeit von Flucht und Vertreibung und in die von Gewalt. „Moderiert wird die Veranstaltung von Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW in Düsseldorf“, berichtet Vogt.