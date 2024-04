Das siebte Kneipenfestival in Leverkusen geht am 4. Mai an den Start „Kneip“-Kur für Musikliebhaber

Das wird eine Kneip-Kur der besonderen Art. Statt Wasseranwendungen wie bei der Kneipp-Kur mit zwei P am Ende, geht es in diesem speziellen Fall um Musikanwendungen. In 26 Kneipen in der Stadt treten am Samstag, 4. Mai, Künstler der unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen auf, dazu gibt es Comedy- und Showeinlagen. Oder kurz gesagt: Das siebte Kneipenfestival geht an den Start. „Leverkusen wird zum Festival-Hotspot in der Region. Gemeinsam staunt, lacht, singt, rockt, tanzt und feiert die ganze Stadt“, formulieren die Veranstalter. Und zwar in diesen Kneipen, Bars und Lokalen: