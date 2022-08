Open-Air-Festival in Leverkusen : Bluesrock im Schlosspark

Open-Air-Festival in Leverkusen

Leverkusen-Alkenrath Abwechslungsreich hat Jazztage-Macher Fabian Stiens die Premiere seines neuen Freiluft-Festivals in Leverkusen gestaltet: Neben Mitsingkonzerten (Sonntagabend darf noch mit Guildo Horn geträllert werden), Comedy und Kinderfest gab’s Bluesrock von einem Könner.

In einen Schlosspark passt nicht nur Klassik. Das hat das Festival „The Park“ in diesen Tagen bewiesen. Veranstalter Fabian Stiens (Scala-Club Opladen, Jazztage Leverkusen) holte unter anderem auch den US-amerikanischen Blues- und Bluesrockmusiker Walter Trout auf die Freiluftbühne am Schloss.