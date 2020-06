Bauausschuss votiert für Paeschke-Pläne : 215 Wohnungen dicht an der Autobahn

Am Fester Weg (rechts neben der Autobahn in Richtung Hochhaussiedlung) wird neuer Wohnraum entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Steinbüchel Der Bauausschuss votierte jetzt mehrheitlich für das neue Siedlungsprojekt von Paeschke in Steinbüchel. Die Erschließung soll noch in diesem Jahr beginnen. Ab 2021 sollen dann die Häuser gebaut werden.

Das Bauunternehmen Paeschke will in Steinbüchel im Bereich Bruchhauser Straße/Fester Weg/A 1 eine neue Siedlung erstellen. Geplant ist der Bau von rund 215 Wohnungen (auch im preiswerten Mietbereich). Trotz Kritik an der Lage des Baugebietes nahe der Autobahn, einer Hochspannungstrasse und dem geplanten Lkw-Ratsplatz wird der Stadtrat das Projekt beschließen. Dies lassen die Vorberatungen aus dem Bauausschuss zum Bebauungsplan erkennen. Am Montag votierten die Politiker einstimmig (bei zwei Enthaltungen) der B-Plan-Satzung zu. Die Erschließung soll dieses Jahr begonnen werden, der Bau der Häuser ist ab 2021 vorgesehen.

Leverkusen braucht dringend neuen Wohnraum, berichten die Planer in dem Arbeitspapier für die Politiker. Experten gehen davon aus, dass 2040 die Bevölkerungszahl auf 173.600 Menschen angewachsen ist (momentan: rund 167.500 Einwohner). Auch deshalb werden in Leverkusen auch so lärmbelastete Flächen wie der bisher landwirtschaftlich genutzte Bereich in Steinbüchel als Wohnstandort genutzt. Die Wohnungen sollen in Einzelhäusern, Reihen- und Kettengebäuden realisiert werden. 90 der 240 Wohnungen werden allerdings in sechs Mehrfamilienhäusern untergebracht. Die Erschließung des Quartiers erfolgt über die Bruchhauser Straße, über Fester Weg und über die Albert-Schweitzer-Straße und einige Nebenstraßen. Eine Durchfahrt zwischen Bruchhauser Straße und Albert-Schweitzer-Straße soll durch Poller verhindert werden.