Leverkusen: Feste Kruste und ein wohlgeformter Laib

Leverkusen Zehn Handwerksbäcker ließen gestern ihre Brote prüfen. Gleich mehrfach verteilten die Tester die volle Punktzahl.

Am Dienstag war offizieller "Tag des Deutschen Brotes". Da feierte das nationale Bäckerhandwerk zum sechsten Mal die deutsche Brotkultur. Gestern nahm die Bäckerinnung Bergisches Land diesen Tag zum Anlass, um über das Brot, dessen mehr als 5000 Jahre existierende Geschichte sowie die besondere Kunst des Brotbackens zu informieren. Denn nach Ansicht des "brotverrückten" Sommeliers sind die Kollegen und er allesamt "Kunsthandwerker". Er sieht es als seine spezielle Aufgabe an, zu verdeutlichen, "wie viel Liebe und Arbeit in jedem handgefertigten Brot steckt."