Landstraße in Blechersiefen Feste Blitzer sollen Leverkusener „Rennstrecke“ entschärfen

Die Bilder der Verwüstung an der Unglücksstelle werden den Beteiligten sicher noch lange im Kopf bleiben: Vor etwa einem Jahr ereignete sich auf der Berliner Straße in Höhe der Ortschaft Blechersiefen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 85-Jähriger schwer verletzt wurde, und ein Hund starb. Nur wenige Tage später lag der für diesen Bereich zuständigen Bezirksvertretung III ein Bürgerantrag auf dem Tisch – die Forderung: ein stationärer „Blitzer“ in Höhe der Häuser 321 bis 334. Jetzt gelangt dieser Wunsch in die Umsetzung.