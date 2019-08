Natur Gut Ophoven : Ferienspaß mit dem Solarauto

Ferientag mit Spiel und Spaß am Naturgut Ophoven: Silke Kloke und Tanja Linder (rechts) bewundern Robins selbstgebasteltes Solar­auto. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Im Natur Gut gingen Kinder spielerisch auf Forschungsreise und erprobten ihr Wissen über umweltgerechtes Verhalten.

„Schlag ein, Robin!“ Voller Stolz erwidert der vier jährige Robin den Handschlag seiner Schwester Laura. Endlich fährt auch sein selbst gebautes Solarauto über den Innenhof des Natur Gut Ophoven. Die Solarzelle auf Rädern ist an diesem sonnigen Ferientag nicht die einzige Attraktion, die Groß und Klein in das Umweltzentrum am Wiembach zieht.