Natur erleben : Ferienkinder erschnuppern Pflanzen und bauen ein Tipi

Leverkusen Bürgerstiftung unterstützt Ferienspaß auf dem Naturgut. Nichts wie raus an die frische Luft: Die Kinder bauen ein Tipi, erraten Pflanzen am Geruch und errichten einen Staudamm mitten im Bach.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende und mit ihnen auch das Ferienprogramm auf dem Naturgut. Das hatte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie anders ausgesehen als in den Jahren zuvor, trotzdem war es für Kinder und Verantwortliche ein Erfolg – alle Kurse waren ausgebucht.

Dass die Gruppen dieses Mal kleiner waren, habe dem Spaß der Kinder keinen Abbruch getan, bilanzierte Marianne Ackermann, die Vorsitzende des Fördervereins. Unter dem Motto „Nix wie raus!” sollten die Kinder die Natur erleben – und das mit allen Sinnen. Dafür hatte jeder Tag der Woche ein besonderes Thema. Beim „Spürnasentag” etwa haben sie verschiedene Kräuter am Geruch erkannt. „Da war Lavendel dabei, aber auch Salbei und Oregano”, berichtet die siebenjährige Meret. Freundin Alexandra (6) erzählt, wie sie am Schneckentag eine kleine Schnecke gefunden hat. „Sie hatte dunkle und helle Streifen, ich habe sie Schnecki getauft.”

Ein Highlight war für die Kinder das Bauen eines Tipis. Sie haben Äste gesucht und die an einen Baum gelehnt, so dass am Ende ein kleiner Unterschlupf entstand. „Das war super”, schwärmt Alexandra. Die Fläche vor dem Tipi haben die Kinder gefegt und dort aus Steinen, Blüten und Stöcken ein Mandala gelegt. Ebenfalls viel Spaß hatten alle beim Erkunden des Bachs. Da haben sie einen Staudamm gebaut, und natürlich blieb dabei nicht alles trocken. „Pitschnass waren wir”, rufen Alexandra und Meret und lachen. Bei den sommerlichen Temperaturen sicher eine willkommene Abkühlung.