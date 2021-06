Pädagogisches Ferienangebot für Kinder ab sechs : Zirkusluft schnuppern in Steinbüchel

Zirkusluft schnuppern in Steinbüchel

Ferienspaß der sehr beweglichen Art: Beim Cicus-Zappzarap können Kinder je nach Talent zu Akrobaten, Jongleuren oder Clowns werden. Und das alles in einer Woche. Foto: Zirkus Zappzarap

Leverkusen-Steinbüchel Jonglieren, Feuerspucken, Clownerie – darum dreht sich in einer Woche im August alles für die Teilnehmer der Zirkuswoche beim Cirucs Zappzarap. Das Programm wird vom Bundesbildungsministerium gefördert.

Manege frei für die Frischlinge! In den Sommerferien veranstaltet das lokale Bündnis für Bildung – bestehend aus Stadt Leverkusen, Präventiver Kinder-und Jugendschutz, Mesopotamischer Jugend- und Kulturhaus und dem Verein „die Circuspädagogen“ – mit dem Leverkusener Circus Zappzarap eine Projektwoche der besonderen Art in Steinbüchel.

Sechs- bis Zwölfjährige können dann zu echten Zirkuskindern werden – als Erst- oder auch gerne als Wiederholungstäter. „In der Zirkuswoche arbeiten die Kinder auf eine Abschluss-Show hin, bei der sie allen anderen Kindern und den zuschauenden Eltern zeigen können, was in Ihnen steckt“, macht der Circus Zappzarap möglichen Aspiranten schon einmal den Mund wässrig. „Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern, sie belustigen, und sie bringen die knisternde Spannung mitten ins Publikum.“ Damit alles auch richtig professionell aussieht, unterstützen echte Profis an Licht und Ton.