Naturgut in Leverkusen : Ferienaktion mit Flüchtlingskindern zum Thema Heimat

Leverkusen Das Naturgut Ophoven lädt Flüchtlingskinder aus der Sandstraße und deren Eltern ein. Die Kinder können sich künstlerisch und spielerisch ausdrücken.

Was macht Heimat aus, und was hat das mit meinem Leben zu tun? Der Förderverein Naturgut Ophoven hat 20 Kinder aus dem Flüchtlingsheim an der Sandstraße eingeladen, sich eine Ferienwoche lang mit diesen Fragen künstlerisch und spielerisch auseinanderzusetzen. Mit unterschiedlichen Materialien, Medien und Spielen lernen die Jungen und Mädchen ihre Gefühle und Gedanken auszudrücken. „Unter Heimat verstehen wir nicht unbedingt den Ort, aus dem das Kind oder die Familie stammt, sondern das Zuhause, in dem sich die Kinder wohl und sicher fühlen“, erklärt Magdalena Burger vom Naturgut Ophoven das Motto der Ferienwoche.