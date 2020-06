Serie Mein Laden : Wein, Stockfisch und weitere Genüsse aus Portugal

Regale voller Wein und Spezialitäten der iberischen Halbinsel bietet Samuel Batista in seinem Feinkostladen an der Wilhelmstraße. Der Schinken aus seiner Heimat darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Samuel Batista kam der Liebe wegen nach Opladen. In der Neustadt hat er sich mit seinem Feinkostladen einen Lebenstraum erfüllt. Dort gibt es iberische Spezialitäten vornehmlich aus Batistas Heimatland.

Nach Ladenschluss fährt er nach Düsseldorf, wo er schon seit 17 Jahren in einem portugiesischen Restaurant arbeitet. 2001 kam der Portugiese ins Rheinland, der Liebe wegen zog er 2010 nach Opladen, und seitdem träumte er davon, sich in der Neustadt selbständig zu machen. Seine Kundschaft sei ganz gemischt, erzählt er. Natürlich kommen neben Liebhabern iberischer Küche auch Landsleute, die bei ihm den Geschmack der Heimat suchen. Die Pasteis de Nata etwa, jene leckeren kleinen Törtchen, die in Portugal ebenso verbreitet sind wie der Bacalhau, jener portugiesische Stockfisch, der früher die haltbare Kost für arme Seeleute war und inzwischen als Delikatesse gilt. Man sage, dass es so viele verschiedene Rezepte dafür gebe, dass man ein ganzes Jahr lang täglich eine andere Zubereitungs-Variante des Bacalhau genießen könne.