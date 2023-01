Leverkusen Alaaf! Feiern im Karnevalszelt auf dem Opladener Marktplatz

„Traditionen sind uns wichtig“, sagt Marco Döhmer von der Latteyer GmbH. „Wir haben uns große Mühe gegeben, den Bierpreis stabil zu halten, was unter den aktuellen Gegbenheiten nicht einfach war, aber dennoch gelungen ist.“ Auch diesmal veräußern Schüler Karten für die Schülerparty selbst im Vorverkauf an Ihre Mitschüler. Ein Teil des Erlöses für die Karten aus dem Vorverkauf dürfen die Schüler zur Aufbesserung Ihrer Abikasse behalten. Döhmer: „Hierfür suchen wir dringend noch Promoter an den Schulen in Leverkusen.“ Auch Personal für das Zelt wird noch gesucht. Interessenten melden sich unter unter buero@latteyer.de.