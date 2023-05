Kneipenfestival in Leverkusen Feierlaune in Lokalen und auf Straßen

Am Overfeldweg trafen am Samstagabend wohl die allerersten Festivalbesucher des Abends aufeinander. 30 glückliche Gewinner des EVL-Gewinnspiels, die auf Kosten des Leverkusener Energieversorgers und zum Auftakt in einen vielversprechenden Abend zu einer exklusiven Stadtrundfahrt eingeladen wurden. Eine besondere Busfahrt mit Künstler Jens Büttemeyer, alias Rotznas, der die Gewinner auf der Tour durch Leverkusen musikalisch mit kölscher Musik begleiten würde.