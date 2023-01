Silvesternacht in Leverkusen FDP wirft Oberbürgermeister „Versagen“ nach Vandalismus vor

Die FDP wirft Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) „Versagen“ im Umgang mit dem Silvester-Vandalismus in Leverkusen vor. Anlass ist der Umstand, dass in Steinbüchel auch eine Woche nach dem Jahreswechsel noch ausgebrannte Altpapiercontainer am Straßenrand liegen. „Beim Anblick dieses Trauerspiels hat man den Eindruck, dass die Stadt Leverkusen einen Sozialraum vernachlässigt“, erklärte FDP-Ratsherr Friedrich Busch am Sonntag in einer Pressemitteilung. „Hätte sich OB Uwe Richrath die Vandalismusschäden nach Silvester einmal vor Ort angesehen, ich bin mir sicher, dass der Müll schnell beseitigt worden wäre“, so Busch weiter. So aber komme ein Gefühl von Gleichgültigkeit auf, „das der Stadt zugeschrieben wird, wenn Bürger/innen Tag für Tag an verschmorten Resten von Altpapiercontainern vorbeigehen bzw. vorbeifahren, ohne dass sich etwas ändert“.