Hat Leverkusen ein Balkonproblem? FDP: Stadt soll sich auf Meistertitel von Bayer 04 vorbereiten

Langsam startet die heiße Schlussphase der Bundesliga-Saison. „Stadt und Bayer 04 sollen Überlegungen für mögliche Meisterschaftsfeier endlich öffentlich kommunizieren“, fordert deshalb die FDP. „Je näher das Ende der Bundesliga-Saison 2023/24 rückt, desto aktueller ist die Frage, wo in unserer Stadt eine mögliche Meisterschaftsfeier stattfinden wird. Es sind noch acht Meisterschaftsspiele, Bayer 04 hat zehn Punkte Vorsprung, eine erstmalige Deutsche Meisterschaft ist zum Greifen nahe“, fasst FDP-Politiker Friedrich Busch zusammen. Da rücke quasi auch bundesweit die Frage in den Mittelpunkt, wo in der Stadt eine mögliche Meisterschaftsfeier überhaupt stattfinden könne – „angesichts der Tatsache, dass das Leverkusener Rathaus über keinen Balkon verfügt“. Anders als München.