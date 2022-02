Daten und Impfteams : FDP lenkt Blick auf Corona-Schutz bei häuslicher Pflege in Leverkusen

Leverkusen Die Liberalen kritisieren Datenerfassung der Stadt Leverkusen und fordern mobile Impfteams für Pflegebedürftige außerhalb von Heimen.

Die Leverkusener FDP sorgt sich vor dem Hintergrund der Pandemie um die Situation in der häuslichen Pflege. Sie hat dazu eine Ratsanfrage an die Verwaltung gestellt, deren Antwort jetzt vorliegt. Erst Ende 2022 wird die Stadt aller Voraussicht nach bekannt geben, wie viele Personen von Angehörigen zu Hause gepflegt werden, schreibt der sozialpolitische Sprecher der FDP, Friedrich Busch. Aber schon die nun genannte Zahl für den 31. Dezember 2019 lasse aufhorchen: 8256 Leverkusener wurden zuhause von Angehörigen, ambulante Pflegedienste oder ausländischen Betreuerinnen (meist aus Polen) gepflegt. „Die Zahl für Februar 2022 dürfte in der Zwischenzeit wesentlich höher liegen, weil viele Angehörige es vorziehen, Pflegebedürftige im häuslichen Umfeld zu versorgen anstatt Vater oder Mutter ins Alten- oder Pflegeheim zu geben“, berichtet Busch. Die Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld gehörten „durch die Bank zu den vulnerablen Gruppen, die besonders vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt werden müssen“. Ein vollständiger Impfschutz mit Dreifach-Impfung minimiere das Risiko auch für diese Gruppe, an Covid-19 erkrankt zu werden.