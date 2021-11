Sorge um Leverkusener Altenheime : FDP kritisiert Corona-Information der Stadt

Leverkusen Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen macht sich die örtliche FDP Sorgen um die Situation in den Altenheimen und kritisiert die Informationspolitik der Stadtverwaltung.

In einem Schreiben an den Gesundheitsdezernenten Alexander Lünenbach fordert die FDP mehr Transparenz. Innerhalb von 13 Tagen seien in Leverkusen sechs Senioren gestorben, die zwischen 80 und 90 Jahre waren, heißt es darin. Es liege nahe, dass einige von ihnen zuletzt in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Leverkusen gewohnt hätten. „Zum Erstaunen der FDP Leverkusen weigert sich die Stadtverwaltung, Angaben zu machen, ob Verstorbene in Altenheimen gewohnt haben.“ Auch Angaben wie viele Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen aktuell an Corona infiziert sind, seien von der Stadt nicht zu erhalten. Für Friedrich Busch, Mitglied im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren, ist das Verhalten der Stadt nicht zu akzeptieren. „In Gesprächen mit Bürgern haben wir erfahren, dass bei Angehörigen von Altenheimbewohnern Ängste hervorgerufen worden sind aufgrund der vorliegenden Sterbedaten.“ Erinnerungen an die Situation von Januar 2021 würden wach, als in einer Senioreneinrichtung 17 Bewohner an den Folgen von Corona-Infektionen starben. Busch: „Um den betroffenen Bürgern die Angst zu nehmen, ist eine transparente Informationspolitik absolut geboten.“