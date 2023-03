Schüler in Leverkusen bekommen mehr Unterstützung FDP: Zügig mehr Schulsozialarbeiter einstellen

„Bis einschließlich 2025 werden für den Bereich Schulsozialarbeit mindestens 25 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Hiervon sollen fünf zusätzliche Vollzeitstellen in 2023 im Vorgriff auf die Stellenplanvorlage 2024 besetzt und jeweils mindestens zehn zusätzliche Vollzeitstellen in den Jahren 2024 und 2025 eingerichtet werden“: So steht es in einem Beratungspapier der Stadt, das aktuell durch die politischen Gremien wandert.