Gefahrenstelle in Leverkusen-Schlebusch FDP: Lärmschutzwand ist Verkehrsrisiko

Fahrradfahrer, die die abschüssige Kandinskystraße in Schlebusch über den dortigen Radweg befahren, nutzen gern die Gelegenheit, um ihre Beine kurz auszuruhen, Tempo aufzunehmen und die Schwerkraft die Arbeit machen zu lassen. Für Autofahrer, die aus der Hans-Arp-Straße kommend beim Abbiegen in die Kandinskystraße den Radstreifen kreuzen, sind die flitzenden Drahtesel allerdings nur schwer zu sehen. Grund dafür ist eine massive Lärmschutzwand. Die soll laut einem FDP-Antrag in der Bezirksvertretung III nun ersetzt und die Stelle unfallsicherer werden.