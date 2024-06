Faustball-Meisterschaft der Schulen in Leverkusen 36 Teams kämpfen um den Titel

Bedarf gibt es jedoch: Meldeten sich zur Premiere noch etwa 100 Sportler an, waren es im zweiten Jahr schon mehr als 300. Das sei allerdings viel Aufwand gewesen – zu viel. Deshalb verkleinerten Hodel und seine Mitstreiter das Turnier ein wenig. Bei den Grundschulen traten dabei nur Leverkusener Einrichtungen, und zwar sieben, an, bei den weiterführenden Schulen kamen mit der Käthe-Kollwitz-Schule, der Gesamtschule Schlebusch und dem LMG drei Schulen aus der Chemiestadt. Lukas, Noah, Joscha und Jakob traten dabei im Finale für ihr Gymnasium an, obwohl es dort derzeit gar keine AG gibt. Weil gerade Zeugniskonferenzen stattfinden, hatten sie schulfrei. Und weil sie in dieselbe Klasse gehen und fast alle Faustball beim TSV spielen, taten sie sich zusammen. Denn der Sport fasziniert sie. „Ich wollte einfach etwas Abwechslung“, erläuterte Joscha die exotische Wahl, und Jakob betonte: „Es ist ein komplett anderer Sport – etwas Einzigartiges.“