Nach Lungenembolie im Koma : Fast gestorben wegen der Pille? Frau klagt weiter gegen Bayer

Leverkusen/Freiburg Eine 25-Jährige erleidet eine Lungenembolie und einen Herzstillstand. Sie macht eine Verhütungspille des Leverkusener Konzerns dafür verantwortlich.

Der Rechtsstreit um mögliche Gesundheitsgefahren durch die Einnahme von Bayers Verhütungspille „Yasminelle“ beschäftigt die nächste Instanz. Das Oberlandesgericht Karlsruhe verhandelte jetzt in Freiburg in Berufung über die Schadenersatzklage einer Frau gegen den Pharmavertreiber Bayer Vital.

In der Verhandlung in Freiburg wurde ein Sachverständiger dazu befragt, ob die Gesundheitsschäden der Frau auch auf andere Faktoren zurückzuführen sein könnten – etwa auf einen Langstreckenflug der Klägerin Monate vorher. Darauf zielt die Bayer-Verteidigung ab: Wenn das Unternehmen sicher nachweisen kann, dass im konkreten Einzelfall andere Faktoren geeignet gewesen sein können, die Gesundheitsschäden zu verursachen, haftet es nicht, wie ein Gerichtssprecher erläuterte. Eine Entscheidung soll am 25. Juni verkündet werden.

In den USA hat Bayer wegen Drospirenon-haltigen Präparaten hohe Vergleichszahlungen leisten müssen: 10.600 Anspruchstellerinnen erhielten wegen Erkrankungen infolge von venösen Blutgerinnseln insgesamt rund 2,1 Mrd. US-Dollar, wie Bayer mitteilt. Eine Haftung sei aber nicht anerkannt worden. Nach Bayer-Angaben sind weitere Verfahren anhängig: zwei in den USA und „weniger als zehn“ in Ländern außerhalb der USA und Kanada, davon zwei in Deutschland.