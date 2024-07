Hitze-Check der Umwelthilfe Fast die Hälfte Leverkusens ist Stein, Asphalt, Beton

In Zahlen liest sich das so: 48,2 % der Leverkusener Flächen ist versiegelt. Der Wert beschreibt den Anteil der Versieglung (mit undurchlässigen Materialien dauerhaft bedeckter Boden) an der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Damit liegt Leverkusen über dem deutschlandweiten Schnitt (45%). Das Grünvolumen hingegen gibt das oberirdische Volumen des Grünraums aller auf einer Grundfläche stehenden Pflanzen an und wird in Kubikmeter pro Quadratmeter bemessen. In Leverkusen beträgt dieser Wert 3,72. Ein durchschnittlich hoher Laubbaum hat ein Grünvolumen von etwa 3400 Kubikmeter. Je höher der Wert, desto mehr klimaförderndes Grün gibt es auf den Grünflächen der Stadt.