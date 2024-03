Farid Bang und Salih Özcan in Leverkusen Promi-Treff zur Eröffnung neuer Dönerbude

Einen Promi-Treff wird es am Donnerstag, 7. März, ab 13 Uhr zur Eröffnung einer neuen Döner-Bude an der Bahnhofstraße 11 in Opladen geben. Adnan Pekuz, Geschäftsführer von „Döner-Game“ aus Langenfeld erwartet den Rapper Farid Bang („Jung, brutal, gutaussehend“), Sternekoch Anthony Sarpong („Anthony‘s Kitchen“) aus Meerbusch und Mittelfeldspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund zur Eröffnung des neuen Lokals. „Wir haben ein neues Konzept mit eigenem Franchisesystem“, sagt Pekuz.