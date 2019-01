Einmann-Auftritt im Forum: Wasserfarbenmalerei für kleine Theaterfans

Weiße Farbe, schwarzer Grund: Joachim Torbahn in Aktion Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen „Viel Spaß beim Selbermachen“, wünschte Joachim Torbahn dem Publikum aus Kitas und Grundschulen nach seiner bezaubernden Vorstellung im Forum-Studio. Da alle ganz dicht am Geschen saßen und beobachten konnten, wie er die Geschichte von „Rabenschwarz und Naseweiß“ während des Erzählens sichtbar werden ließ.

Gemalt mit weißer Wasserfarbe auf schwarzem Grund, mit breiten Pinseln, Malflasche, Schwamm und Gummiwischer und vor allem mit einer schier unendlichen Fantasie, die in jedem vermeintlich fertigen Bild bereits das nächste erkennt und entsprechend entwickelt. Denn hier wurden keine neuen Blätter benutzt, sondern übermalt, teilweise ausgeputzt oder – zum quietschenden Vergnügen der Kinder – mit einer Druck-Sprühflasche einfach abgespritzt. Die Forum-Bühne war entsprechend mit Folie ausgelegt, zudem hat Joachim Torbahn eine spezielle Staffelei, die mit Spritzschutz und Regenrinne ausgestattet ist. Er selbst war nach zwei Vormittagsvorstellung von den Haar- bis zu den Fußspitzen leicht geweißt.

Es war einmal…“ fing seine Geschichte wie ein klassisches Märchen an. Es war einmal ein kleines Weiß, nicht größer als ein dicker Punkt auf der leeren Fläche. Und das ging gerne spazieren, in größer werdenden Kreisen, dann nach unten, rechts eine Treppe hinauf – und schon hatten die ersten Zuschauer erkannt, was sich aus der weißen Erzählspur bildete: „Eine Blume“, rief ein Mädchen. „Ein Hase“, kommentierte eine andere Stimme kurz darauf. Es wurden noch viel mehr Tiere und Pflanzen, auf dem Weg der weißen Malflasche, die er nicht mehr absetzte, bis keine Ecke mehr frei war.