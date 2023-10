Wieder Farbattacke auf Tempomessanlage Blitzer an Oulustraße leuchtet jetzt in Pink

Leverkusen · Die Stadt hat die Schmiererei an dem relativ neuen Tower an der Oulustraße schnell bemerkt, die Linse ist wieder sauber. Es ist die 13. Schmiererei an Tempomessanlage in der Stadt in diesem Jahr.

05.10.2023, 13:26 Uhr

Die Linse des pink besprühten Towers ist gereinigt. Foto: Uwe Miserius

Pink ist das neue Schwarz. Das fanden jedenfalls Unbekannte, die die relativ neue Blitzer-Säule an der Oulustraße in diesem kräftigen Farbton besprühten – inklusive der Linse des Tempomessgeräts. Folge: Geblitzt werden kann so kein Temposünder. Das heißt: Konnte. Denn die Stadt hat die zweifelhafte Kunst am Blitzer zügig bemerkt und gehandelt. „Die Scheiben wurden am Mittwochmorgen gereinigt, der Tower ist wieder funktionsfähig“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Stadt. Mittlerweile dürfte die Verwaltung eine gewisse Routine im Saubermachen von beschmierten Radarfallen haben. Allein in diesem Jahr sind laut Ariane Czerwon bisher 13 Mal „entweder Tower oder semistationäre Anlagen beschmiert oder beschädigt“ worden. Im Januar etwa war den Täter Sprühfarbe nicht genug. Der auf der Pfarrer-Jekel-Straße in Quettingen positionierte Blitzer-Anhänger der Stadt war mit einer Mischung aus Kaugummi, Kleber und Lack im Bereich der Linse versehen worden. Die Reinigungsarbeiten dauerten eine gute Woche. Im November vergangenen Jahres waren beide semimobilen Blitzer-Anlage, die damals in Quettingen und Rheindorf stationiert waren, mit Farbe außer Betrieb gesetzt worden. Erste Farbattacken auf die Anhänger-Anlagen hatte es quasi unmittelbar nach ihrer Einführung vor drei Jahren gegeben.

(LH)