Leverkusen feiert die Werkself und ihren Trainer Mission erfüllt: Leverkusen ist „Meisterstadt“

NRW-Innenminister Herbert Reul sah das Spiel im Stadion. Ebenso Stadtchef Uwe Richrath, selbst seit Kindertagen Bayer-Fan. Er wurde ganz emotional: „Ein Traum ist wahr geworden. Ich bin so stolz, und es rührt mich sehr, dass unsere Stadt, meine Heimatstadt, diesen Moment erleben und feiern darf. Heute, das ist vor allem ein Geschenk an die Fans.“ Und er schob ein Versprechen hinterher: „Egal wie, am Ende der Saison werden wir gebührend feiern. Der Ehrenplatz in Leverkusen ist unseren Champions und dem Verein sicher. Den in unseren Herzen habt ihr schon lange.“