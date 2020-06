Petition für Verschiebung des Spiels gestartet : Fan: DFB-Pokale-Finale mit Zuschauern

Leverkusen Was ist das DFB-Pokal­fi­nale ohne Fans im Stadion wert? Der Lever­kusen-Fan Marvin Son­nen­berg sagt ganz klar: nichts. Er hat eine Petition gestartet. Inhalt: Das Finale zwischen der Werkself und Bayern München soll verlegt werden, bis wieder Fans im Stadion zugelassen sind, das Olympiastadion wieder zu 100 Prozent ausgelastet werden darf.

Seit dem Wochenende sind an zehn Standorten in der Stadt Banner aufgehängt mit der Aufschrift: „Finale nur mit voller Hütte“, unter anderem an der BayArena, die auf die Petition aufmerksam machen sollen.