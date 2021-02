Leverkusener vor dem Amtsgericht : „Falsche Polizisten“ waren echt – Strafe nach Faustschlag

Leverkusen Die Polizei warnt immer wieder vor falschen Polizisten. Doch diesmal waren sie echt. Dass will ein Leverkusener (50) nicht erkannt haben, als er an der Wohnungstür mit der Faust zuschlug und einen Beamten im Gesicht traf. Den Richter überzeugte diese Rechtfertigung nicht.

Die vielen Meldungen um Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, haben offenbar Spuren hinterlassen. Das behauptete ein Leverkusener vor dem Amtsgericht. Echte Beamte wollten am 14. Juni 2020 mit Beschluss seine Wohnung durchsuchen. Doch ließ er die Polizisten nicht in seine vier Wände. Er wehrte sich so sehr, dass sich einer der Beamten verletzte. Wegen dieses handfesten Widerstands musste er jetzt vor Gericht.