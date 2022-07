Polizei sucht Zeugen : Falsche Paketboten überwältigen Seniorin in Wiesdorf

Leverkusen-Wiesdorf Sie wollten ein Paket abgeben: Mit diesem Spruch verschafften sich Kriminelle Zugang zur Wohnung der 62-Jährigen, überwältigten sie und stahlen Geld.

Zwei falsche Paketboten haben am Samstagmittag eine Leverkusenerin (62) in ihrer Wohnung an der Stegerwaldstraße überwältigt und Geld geraubt. Die Polizei meldet: „Die Frau erlitt bei dem Überfall einen Schock und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.“