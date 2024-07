Aktuelle Fälle aus Leverkusen Falsche Mail – so fischen Betrüger sensible Daten ab

„Die Gefahr ist groß: Die Fälschungen wirken echt und erwecken bei den Betroffenen den Eindruck, dass es sich um bekannte Kontaktpersonen handelt“, warnt das LKA in einer Mitteilung. Das nutzten die Kriminellen als Einstieg. Ihr Ziel sei es, an Geld und/oder sensible Daten zu gelangen. „Bei Phishing-Mails streben die Täter an, über harmlos wirkende Links Zutritt zu den IT-Systemen der betroffenen Unternehmen und Einrichtungen zu bekommen und so auf sensible Daten zugreifen zu können.“ Der Versand der gefälschten E-Mails an alle auffindbaren Kontakte ermögliche eine Ausbreitung, gegebenenfalls auch auf weitere Firmen. Auf diese Weise werde die Firma und ihre Infrastruktur kompromittiert.