Polizei warnt : Falsche Handwerker an der Wohnungstür

Die Polizei warnt vor Betrügern an der Wohnungstür. Foto: Keystone / Schulz

Leverkusen (bu) In den vergangenen Tagen waren in Köln und Leverkusen vermehrt Betrüger unterwegs, die sich als Handwerker ausgegeben haben, um in die Wohnungen zumeist von Senioren zu gelangen. Laut Polizeibericht sind die Täter auf Schmuck, Bargeld und sonstige Wertgegenstände wie Münzsammlungen oder Sparbücher aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuletzt täuschten sie wiederholt einen Wasserrohrbruch vor.

Am Mittwochmittag gelangte ein mit einem blauen Arbeitsanzug bekleideter Mann in die Wohnung einer 85-Jährigen an der Warthestraße in Rheindorf. Er gaukelte der Seniorin vor, im Auftrag der Hausverwaltung einen Wasserschaden nach einem Rohrbruch reparieren zu wollen. In einem unbeobachteten Moment erbeutete der etwa 35 Jahre alte und 1,65 Meter große kräftige Unbekannte Schmuck und mehrere Sparbücher aus dem Schlafzimmer der Frau.