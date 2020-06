237 Leverkusener sind genesen : Fallzahlen bleiben konstant – acht Erkrankte

Das Alte Bürgermeisteramt mitten in der Schlebuscher Fußgängerzone öffnet unter Corona-Regelungen wieder seine Türen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Langsam und vorsichtig kehrt in viele Bereiche in der Stadt das Leben zurück. So macht das Alte Bürgermeisteramt in Schlebusch ab Montag wieder auf.

Fallzahlen Acht Leverkusener sind derzeit an Covid-19 erkrankt, ebenso viele wie am Vortag. Auch die Zahl der insgesamt Infizierten ist mit 250 gleich geblieben, emldet die Stadt, 237 Menschen sind genesen, fünf gestorben.

Altes Bürgermeisteramt Das Begegnungszentrum in der Schlebuscher Fußgängerzone (Bergische Landstraße) öffnet ab ab Montag, 29. Juni, „unter Beachtung der Hygienevorschriften“, wie sie in der Corna-Schutzverordnung vorgegeben sind, wieder für Publikumsverkehr. Weitere Informationen ab Montag (werktags immer von 9.30 bis 17.30 Uhr) unter 0214 503686.

