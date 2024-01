Brutaler Überfall auf Juwelier Fall aus Leverkusen bei Aktenzeichen XY

Ein Kriminalfall aus Leverkusen und ein weiterer aus der Nachbarstadt Köln werden am Mittwochabend, 17. Januar, in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY" aufgegriffen. Dabei geht es um einen bewaffneten Überfall auf einen Juwelier in Wiesdorf und um eine brutale Attacke dreier Unbekannter auf einen 31-Jährigen in der Kölner Innenstadt.