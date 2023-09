Faire Woche in Leverkusen Breites Bündnis für das Klima

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Klima-Stiftung organisiert die Stadt den Workshop „Klimagesichter“ am 22. September, 16 Uhr, im Verwaltungsgebäude Goetheplatz. Menschen, die von Flucht und Migration betroffen sind, berichten von ihren Erfahrungen. Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmer ab 16 Jahre. Für Workshop und Radtour ist eine Anmeldung bis zum 13. September per Mail an HannahRebekka.Killmann@stadt.leverkusen.de erforderlich.