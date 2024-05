„Veloland“ eröffnet in Bürrig Radsport Mittelstädt mit neuem Namen in neuen Räumen

Aus Radsport Mittelstädt wird Veloland. Das Traditionsgeschäft, das 52 Jahre an der Wupperstraße in Rheindorf ansässig war, ist umgezogen und residiert nun in stark vergrößerten Räumen in einem Neubau an der Olof-Palme-Straße 1a in Bürrig. Am Samstag, 25. Mai, war Eröffnung. Nun, in direkter Sichtweite zum Wasserturm, beginnt für den Fahrradhändler eine neue Ära unter neuem Namen. Auf einer Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern präsentiert Veloland Mittelstädt ein breites Spektrum an hochwertigen (E)-Bikes und Zubehör. „Die Werkstattfläche wurde im Vergleich zum vorherigen Standort sogar verzehnfacht, um den wachsenden Ansprüchen an Service und Reparatur gerecht zu werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.