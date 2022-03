900.000 Euro für zwei Kilometer Straße in Leverkusen : Fahrbahn vom Krummen Weg wird 2022 saniert

Mit den vielen Schäden auf der Straße „Krummer Weg“ soll es bald ein Ende haben. Die Fahrbahnsanierung ist geplant. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Landstraße 219 ist zwischen Lützenkirchen und Neuboddenebrg besser bekannt als Krummer Weg. Und der hat es seit Jahren schadenstechnisch in sich. Noch in diesem Jahr aber, das kündigt Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz an, wird die Fahrbahn saniert.

Landpartie trifft auf die Strecke zwischen Lützenkirchen und Neuboddenberg im doppelten Sinne zu: Wer dort unterwegs ist, fährt in der Tat ins sehr ländliche, hügelige Leverkusen. Er fährt aber auch über so eine Art Buckelpiste mit ausgefransten Rändern und Flickstellen. Der Krumme Weg, offiziell auch L 219, macht seinem Namen auch hinsichtlich der Fahrbahnbeschaffenheit Ehre. Manch einer schielt schon neidisch auf den glatten neuen Radweg neben der Straße.

Bald allerdings nicht mehr. Denn die Straße soll noch in diesem Jahr eine Fahrbahnsanierung bekommen. Das meldet Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz. „Auf einer Länge von rund zwei Kilometern wird mit einer Summe von 900.000 Euro die längst überfällige Erneuerung der Fahrbahndecke vorgenommen.“

Schon vor zwei Jahren „wurde hier im Rahmen des Förderprogramms zum Bau von Radwegen an Landesstraßen die zweite Hälfte des Radweges am Krummen Weg mit Landesmitteln finanziert“, ergänzt er.

Mit Mitteln des Landesprogramms zur Sanierung von Landstraße werden derzeit auch die Solinger Straße, Elbestraße und Masurenstraße in Rheindorf (L108 und L 291) saniert.

(LH)