Fahnenschwenker bei Bayer 04 : 25 Quadratmeter Liebe zum Verein

Schwerstarbeit an der Seitenlinie in der Bayarena: Frank Selbach schwenkt bei jedem Heimspiel die Fahne von Bayer 04. Foto: Bayer 04

Leverkusen Frank Selbach ist einer von vier Fahnenschwenkern im Innenraum der Bayarena. Bei jedem Heimspiel ist „Selli“ dabei.

Wer eine 25 Quadratmeter große Fahne an einer 8,40 Meter langen Stange schwenken muss, braucht Standfestigkeit und kräftige Arme. Und das 40 Minuten lang. Frank Selbach hat beides. Er ist 1,96 Meter groß und wiegt 130 Kilogramm. Am Spielfeldrand der Bayarena ist er nicht zu übersehen und seine Fahne ohnehin nicht. Und genau das ist der Sinn seines Auftritts, den er sich mit drei weiteren Fahnenschwenkern von Bayer 04 bei jedem Heimspiel des Bundesligisten teilt. Flagge zeigen, Stimmung machen, das ist sein Job. Und den macht Selbach nur zu gerne, seit nunmehr zehn Jahren.

Die nächsten Heimspiele: Am 19. Januar empfängt Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach in der Bayarena. Am 2. Februar geht es gegen die Bayern. Beide Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

40 Minuten schwenken, dann begint das Spiel, und Selbach hat erst mal Pause. Am Geschehen selbst ist er hautnah dran, auch an den Spielern. Kommen sie zum Jubeln in die Nordkurve, kann der Fahenschwenker fast ihren Atem spüren. Dann wird abgeklatscht und man fällt sich in den Arm. Zuletzt beim Abschied von Stefan Kießling im Mai. Länger zurück liegt der Abschied von Bernd Schneider oder die Pokalheimspiele in Düsseldorf 2008/2009, die das Team ins legendäre Viertelfinale gegen die Bayern führte, das es 4:2 gewann, bevor es im Berliner Finale eine Niederlage gegen Bremen gab. „Das sind emotionale Momente“, sagt der Bayer-Fan und sie werden ihm wohl ewig im Gedächtnis bleiben.