Reaktion auf Terrorangriff der Hamas Fahne auf halbmast – Leverkusen trauert mit Israel

„Sofern wir aktiv Unterstützung für die Zivilgesellschaft leisten können, zum Beispiel durch die Bereitstellung von medizinischen Hilfsgütern, lassen Sie es mich bitte umgehend wissen“: Diese Hilfe bietet am Montag Stadtchef Uwe Richrath der israelischen Generalkonsulin Talya Lador-Fresher am Ende eines Solidaritätsschreibens zu den Angriffen der Hamas auf Israel seit vergangenem Samstag an. „Die menschenverachtende Brutalität des Terrorangriffs der Hamas, die grauenvollen Morde an wehrlosen Zivilisten, die verbrecherischen Geiselnahmen von Frauen, Kindern und älteren Menschen sind durch nichts zu rechtfertigen“, schreibt der Oberbürgermeister unter anderem. „Das ist ein beispielloser Angriff auf den Staat Israel. Wir in Deutschland haben aufgrund unserer Geschichte eine besondere Verantwortung gegenüber Israel.“