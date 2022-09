Kapuzenpulli-Mann gesucht : Fahndung der Polizei nach Autoaufbrüchen

Leverkusen Nach Autoaufbrüchen in Opladen sucht die Polizei einen unbekannten Mann mit grauem Kapuzenpulli. Auch ein Kennzeichendiebstahl wird gemeldet.

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen, 28. September, auf der Birkenbergstraße in Opladen zwei

Fahrzeuge aufgebrochen und ist geflüchtet. Ein aufmerksamer Hundebesitzer (48) hatte den Unbekannten bei seinem Spaziergang gegen kurz vor 6 Uhr auf der Birkenbergstraße in Höhe der Hausnummer 114 das Handschuhfach eines Mercedes Coupe durchwühlen sehen. In Höhe des Friedhofs auf dem Friesenweg erkannte der Spaziergänger außerdem einen ebenfalls aufgebrochenen und durchsuchten Audi Q7 und verständigte die Polizei. Die Suche einer alarmierten Streife nach dem Verdächtigen im Umfeld verlief erfolglos. Polizisten ließen die beiden Fahrzeuge abschleppen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 74 dauern an. Der Täter ist etwa 1,7 Meter groß, schlank und trug ein graues Kapuzenshirt.