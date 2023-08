Verbindung Leverkusen-Köln Nach Motorschaden – Fähre Hitdorf ist wieder in Betrieb

Grund für den Ausfall in der vergangenen Woche waren de Probleme an einer Hydraulikpumpe, meldete der Betreiber Häfen und Güterverkehr Köln (HGK). Schon in der Woche davor war es zunächst zu Fehlfunktionen bei der Abgasregelung gekommen, so dass nur ein eingeschränkter Verkehr möglich war. Daraufhin wurden an den Motoren jeweils die Einspritzdüsen getauscht und der Fehler so behoben. Bei einer anschließenden Probefahrt kam es dann jedoch zum Ausfall einer Hydraulikpumpe. „Aufgrund dieser neuen Schwierigkeit muss der Verkehr vorerst komplett eingestellt werden“, hieß es von der HGK. Es müssten zunächst Ersatzteile beschafft werden.