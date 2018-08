Fähre in Leverkusen-Hitdorf bald auf dem Trockenen

Leverkusen Weil der Rheinpegel fällt, fehlt der Hitdorfer Fähre bald das Fahrwasser. Getränkehändler melden Umsatzrekorde. Innerstädtische Straßenbaustellen laufen noch. 180 Grad warmer Asphalt kühlt nur langsam ab.

„Es ist noch Wasser da“, heißt es bei den „Getränke-Profis“ in Schlebusch an der Erich-Ollenhauer Straße. Marktleiter Thomas Gellenbeck (57) hat durch rechtzeitige Bestellungen vorgesorgt, schließlich hat der Mann 46 Jahre Berufserfahrung. Bereits als Elfjähriger stemmte er Getränkekisten im elterlichen Betrieb. Einen Sommer wie diesen hat er schon lange nicht mehr erlebt. „Nur 1976“, erinnert er sich, „da haben wir noch mehr verkauft.“

Viel Wasser werden wohl auch die Arbeiter trinken, die derzeit für die Technischen Betriebe auf Baustellen in der Stadt im Einsatz sind. Vor allem die, die aktuell die Stahl- und Stahlbetonbrücken am Willy-Brandt-Ring/Heymannstraße, an der Freiheitsstraße/Europaring und an der Wupper zwischen Rheindorf und Bürrig bearbeiten. „Die Brücken sind mit Folie eingehaust“, sagt Klaus Timpert von den Technischen Betrieben der Stadt (TBL). Die Folie soll Straße und Fluss vor herabfallenden Partikeln schützen, denn die Brücken werden derzeit gestrahlt. „Unter anderem mit Wasser“, sagt der Abteilungsleiter Straßen, Brücken, Ingenieurbauten, „das heißt, zur Hitze unter der Folie kommt auch noch eine hohe Luftfeuchtigkeit hinzu.“