Fähre Leverkusen-Köln CDU lädt Kölns Oberbürgermeisterin ein

Die Einladung Rekers nach Hitdorf begründet Kraski so: „Wir möchten Frau Reker die vielen Spuren unserer interkommunalen Nachbarschaft zeigen, und mit ihr über die Bedeutsamkeit dieser ins Gespräch kommen.“ In ihrem Schreiben an die Oberbürgermeisterin formuliert die CDU: „Die Nachbarschaft zwischen Köln und Hitdorf, die sich in der Fähre symbolisiert, ist bei uns im Dorf spürbar.“ Bei dem Treffen soll vor allem die Fähre im Vordergrund stehen. Nach mehrfachen Ausfällen steht nun eine Begutachtung der Fähre an. Dazu sagt der Hitdorfer CDU-Vorsitzende. „Nun heißt es die Fähre zukunftssicher zu machen und nachhaltig aufzustellen. Dabei ist das Anliegen, zunächst die Ursachen des Ausfalls zu klären und eine Grundlage für gute Entscheidungen zu schaffen“. Die Betreibergesellschaft hatte zuletzt auf den allgemein guten Zustand des Schiffskörpers hingewiesen. Der Schaden beschränke sich auf die Steuerung.