Auch generell ist ein durchgängiger Bäderbetrieb gefährdet : Fachkräfte fehlen: Freibad kann erst später öffnen

Leverkusen Die Saison ist da, die Fachkräfte nicht: Der Sportpark und ein Personaldienstleister haben massive Probleme, geeignetes Personal zu finden.

Das Freibad am Calevornia öffnet nicht wie geplant am Montag, 23. Mai, meldet die Stadt. Grund: Es mangelt an Fachpersonal. „Trotz intensiver Anstrengungen ist es dem Sportpark nicht gelungen, eine ausreichende Anzahl qualifizierter Fachkräfte zu gewinnen. Auch der beauftragte Personaldienstleister konnte zum Saisonbeginn in diesem Jahr keine qualifizierten Rettungsschwimmer zur Verfügung stellen“, heißt es. „Der Sportpark versucht alles, damit am 1. Juni das Freibad am Calevornia geöffnet werden kann.“ Das Freibad Wiembachtal öffnet wie geplant am Donnerstag, 26. Mai.