Remigius-Ärztezentrum : Facharztpraxis feiert Eröffnung

Opladen Rheumatologie, Urologie und Neurologie – neue Arztpraxis in Opladen ist eröffnet.

Das Ärztezentrum am Remigius-Krankenhaus bekommt Verstärkung. Mit der neuen Arztpraxis für Rheumatologie, Urologie und Neurologie soll der Facharztstandort Opladen gestärkt werden. „Der Drang nach Versorgung wird größer“, berichtet Internist Hans-Lothar Klünsch. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Osteologie (Knochenheilkunde) und führt eine Praxis mit diesem Schwerpunkt im Stadtteil. „Besonders Patienten für Rheumatologie sind oft schlecht versorgt. In Opladen selbst gibt es keine andere Praxis für Rheumatologie und Urologie. Praxen gerade für Rheumatologie sind selten, deswegen ist der Ausbau in Opladen besonders wichtig.“