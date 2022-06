46-Jähriger soll Feuer in der Wohnung gelegt haben : Explosion in Neustadt: Exfreund festgenommen

Das Dachgeschoss wurde bei der Explosion Mitte Mai völlig zerstört. Foto: Uwe Miserius

Opladen Die Polizei hatte Brandbeschleuniger in der Dachgeschoss-Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Augustastraße gefunden. Dort war es Mitte Mai zu einer Explosion gekommen. Das Haus ist weiterhin einsturzgefährdet. Der Festgenommene wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Es war doch Brandstiftung. Ermittler haben am Dienstag im Zusammenhang mit der Explosion in einer Dachgeschosswohnung an der Augustastraße Mitte Mai den Exfreund der Wohnungsinhaberin festgenommen. Das Amtsgericht Köln hatte zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Das meldet die Polizei.

Dem 46-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus angezündet zu haben. „Die Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats 15 hatte Brandbeschleuniger am Tatort sichergestellt und zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen“, heißt es. Die weiteren Ermittlungen haben laut Behörde nun ergeben, dass der Mann erst in die Wohnung eingebrochen sein und Wertgegenstände gestohlen haben soll. Dann legte er offenbar das Feuer, um die Tat zu vertuschen. Das Mehrfamilienhaus ist nach wie vor einsturzgefährdet, die Stadt hatte jetzt den Bericht eines Prüfstatikers beauftragt, die Kreuzung Hederichsfeld/Augustastraße ist weiterhin gesperrt.

„Der Festgenommene soll heute wegen des dringenden Verdachts der besonders schweren Brandstiftung und des Diebstahls im besonders schweren Fall einem Haftrichter vorgeführt werden“, meldet die Polizei.